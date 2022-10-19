Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в Москве и области в среду, 19 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 9–11 градусов, а по области – 7–12 градусов. Южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе не исключено появление первых снежинок по ночам. Он добавил, что снег если и будет, то только в воздухе и только ночью, поэтому увидеть его не получится. Также Вильфанд рассказал, что в целом на следующей неделе осадки в столице будут в виде "осенних нудных дождей".



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