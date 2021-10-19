В Госдуме поддержали решение о выделении средств на выплаты семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала решение правительства РФ о выделении дополнительных 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.
Она отметила, что часто показатели нуждаемости не достигаются с помощью половины прожиточного минимума на ребенка. В связи с этим были введены новые критерии.
"Если при оказании такой поддержки семья все равно не достигает уровня нуждаемости в размере одного прожиточного минимума и больше на семью, то государство предлагает 75% прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте, если и эта мера не помогает, то в размере одного прожиточного минимума", – сказала Бессараб RT.
По ее словам, президент страны нацеливает работу на изменение системы мер государственной поддержки. Они должны присутствовать и до рождения ребенка, и до окончания школы.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, а также свыше 5,9 миллиарда рублей на выплаты семьям с тремя и более детьми до достижения трехлетнего возраста.
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