Эксперт предупредил об опасности подъема заболеваемости COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России сохраняется опасность подъема заболеваемости COVID-19, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее. В соседних республиках только все и начинается", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что важно закрепить успехи, которые были достигнуты в борьбе с коронавирусом.

"Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией", – сказал Гинцбург.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что осенью в России может произойти вторая волна COVID-19. Он отметил, что это может случиться на фоне сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями.

По словам специалиста, вторая волна коронавируса в случае ее наступления будет слабее первой. Чуланов связал это с тем, что, в частности, граждане стали более ответственно относиться к предостережениям и соблюдению правил санитарной безопасности.