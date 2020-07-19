Эксперт предупредил об опасности подъема заболеваемости COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России сохраняется опасность подъема заболеваемости COVID-19, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее. В соседних республиках только все и начинается", – рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что важно закрепить успехи, которые были достигнуты в борьбе с коронавирусом.
"Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией", – сказал Гинцбург.
Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что осенью в России может произойти вторая волна COVID-19. Он отметил, что это может случиться на фоне сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями.
По словам специалиста, вторая волна коронавируса в случае ее наступления будет слабее первой. Чуланов связал это с тем, что, в частности, граждане стали более ответственно относиться к предостережениям и соблюдению правил санитарной безопасности.
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