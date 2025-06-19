Дождь и гроза ожидаются в столице до вечера

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайший час с сохранением до 21:00 четверга, 19 июня, в Москве прогнозируются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости граждане могут позвонить по номерам 101 и 112, единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с непогодой горожанам посоветовали использовать для поездок метро.

Водителям также напомнили, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машину рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, горожан призвали быть особенно аккуратными на спусках и подъемах с эстакад и мостов и не отвлекаться на телефон во время движения.

"Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения", – сказано в сообщении.

За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Если сломался дорожный знак или светофор, то об этом можно сообщить по номеру 3210.

Всего до конца июня в городе может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков, заявил ранее синоптик Евгений Тишковец. При этом на севере и северо-востоке Московской области ожидается до 60–70 миллиметров. Летнего зноя не будет, а дневная температура едва ли будет соответствовать климатической норме, добавил специалист.