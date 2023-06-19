Врач перечислила признаки сниженного гемоглобина у пожилых

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При низком гемоглобине у пожилых людей может возникать упадок сил, одышка, а также ухудшение памяти. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

При дефиците железа организм будет испытывать нехватку кислорода, что отразится на самочувствии. "Пожилой человек может плохо себя чувствовать. У него нет сил, одышка, ему трудно выполнять даже обычные бытовые действия", – перечисляет эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт При низком гемоглобине мозг пожилого человека тоже начнет недополучать кислород. Соответственно, станет ухудшаться память, умственные способности будут затормаживаться.

"Норма гемоглобина в разных лабораториях может разниться. В среднем у женщин нижняя граница нормы – 120 граммов на литр, у мужчин – 130 граммов на литр. Все, что ниже, может указывать на дефицит", – обратила внимание Чернышова.

Специалист порекомендовала пожилым людям сдавать общий анализ крови раз в год даже при отсутствии каких-либо жалоб, чтобы вовремя заподозрить низкий гемоглобин.

Ранее был назван продукт, который может принести пользу тем, кто страдает от низкого гемоглобина или дефицита железа. Таким пациентам рекомендуется включить в свой рацион мясо с кровью. Причем речь идет только о говядине. Остальные виды мяса нельзя употреблять с кровью.

