14:05Общество
Астролог рассказала, для кого новолуние 19 мая станет поворотным
Фото: 123RF/ivanzkart
Время после новолуния 19 мая для многих будет поворотным, рассказала Москве 24 астролог Татьяна Стрельцова.
Само явление произойдет в 18:56 по московскому времени в знаке Тельца. Кроме Луны и Солнца, в этот знак попадут еще три планеты: Уран, Меркурий и Юпитер, а также Северный Узел – кармическая точка, отвечающая за судьбоносные события, отметила астролог.
Важная задача сейчас – заняться собой и хотя бы немного улучшить свое здоровье: пройти врачей, перейти на правильное питание, заняться спортом. А также постараться выстроить финансовую сферу, отметила астролог.
Кроме того, новолуние в Тельце по-своему повлияет на представителей каждого знака зодиака. Овнов, возможно, ждут внезапные крупные траты на уход за собой, отпуск или детей. А еще могут появиться идеи о создании нового проекта, бизнеса. Стоит по максимуму оценить финансовые и юридические риски, предупредила астролог.
У Тельцов важными темами будут дом и работа. Если баланс между ними нарушен, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Нужно больше отдыхать и следить за состоянием своего тела, напомнила эксперт.
У Близнецов возможны траты, связанные с внезапным переездом на новое место, решением сменить работу или обучением. "Любая ваша цель в этом месяце может дать значимый результат, но для реализации придется осваивать что-то новое и приложить максимум усилий", – отметила астролог.
Раков, кроме денег и здоровья, будет волновать тема друзей и единомышленников. Пришло время понять, с кем действительно по пути, а с кем нет, подчеркнула эксперт.
Девам в ближайший месяц может потребоваться прохождение дополнительного обучения, что позволит им улучшить социальный статус. Также возможно начало освоения новой профессии, переезд из-за работы в новое место или деловая поездка, рассказала астролог.
У Весов могут возникнуть неожиданные ситуации, связанные с чужими деньгами. Необходимо рассчитывать риски, прежде чем брать кредит, не осуществлять импульсивных трат. Также в ближайший месяц могут начаться новые любовные отношения, которые перевернут жизнь, отметила Стрельцова.
Встреча со второй половинкой может случиться и у Скорпионов (либо может произойти трансформация в новое русло в уже имеющихся отношениях). А вот у Стрельцов будет много работы, зато результат ее может быть неожиданно значимым в финансовом плане.
Водолеев же ждет переоценка своей роли в отношениях и семье. Возможен переезд на новое место или жизнь на два дома. В любом случае в ближайший месяц поездок будет много.
Переезд или поездка куда-то предстоит и Рыбам. Также они могут решить сменить деятельность или начать обучаться чему-то новому, заключила астролог.
Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, что с помощью коррекции линий на руке можно изменить судьбу. Однако самостоятельно проводить такую процедуру нельзя, иначе можно направить поток энергии не туда, куда нужно, и вместо желаемого получить проблемы.
Читайте также