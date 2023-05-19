Астролог рассказала, для кого новолуние 19 мая станет поворотным

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Время после новолуния 19 мая для многих будет поворотным, рассказала Москве 24 астролог Татьяна Стрельцова.

Само явление произойдет в 18:56 по московскому времени в знаке Тельца. Кроме Луны и Солнца, в этот знак попадут еще три планеты: Уран, Меркурий и Юпитер, а также Северный Узел – кармическая точка, отвечающая за судьбоносные события, отметила астролог.



Татьяна Стрельцова астролог Целый месяц после новолуния в жизни могут происходить важные, определяющие будущее моменты. Особенно это коснется финансов, ресурсов и здоровья. Вселенная буквально будет заставлять нас пересмотреть эти сферы, определяя, что истинно ценно, а что нет.

Важная задача сейчас – заняться собой и хотя бы немного улучшить свое здоровье: пройти врачей, перейти на правильное питание, заняться спортом. А также постараться выстроить финансовую сферу, отметила астролог.

Кроме того, новолуние в Тельце по-своему повлияет на представителей каждого знака зодиака. Овнов, возможно, ждут внезапные крупные траты на уход за собой, отпуск или детей. А еще могут появиться идеи о создании нового проекта, бизнеса. Стоит по максимуму оценить финансовые и юридические риски, предупредила астролог.

У Тельцов важными темами будут дом и работа. Если баланс между ними нарушен, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Нужно больше отдыхать и следить за состоянием своего тела, напомнила эксперт.

У Близнецов возможны траты, связанные с внезапным переездом на новое место, решением сменить работу или обучением. "Любая ваша цель в этом месяце может дать значимый результат, но для реализации придется осваивать что-то новое и приложить максимум усилий", – отметила астролог.

Раков, кроме денег и здоровья, будет волновать тема друзей и единомышленников. Пришло время понять, с кем действительно по пути, а с кем нет, подчеркнула эксперт.



Татьяна Стрельцова астролог Львов ждут новые возможности или перемены в карьере. Также в зоне трансформаций – близкие отношения, а точнее ваша роль в них. Рекомендую в первую очередь разобраться в себе, чтобы не принимать опрометчивых решений.

Девам в ближайший месяц может потребоваться прохождение дополнительного обучения, что позволит им улучшить социальный статус. Также возможно начало освоения новой профессии, переезд из-за работы в новое место или деловая поездка, рассказала астролог.

У Весов могут возникнуть неожиданные ситуации, связанные с чужими деньгами. Необходимо рассчитывать риски, прежде чем брать кредит, не осуществлять импульсивных трат. Также в ближайший месяц могут начаться новые любовные отношения, которые перевернут жизнь, отметила Стрельцова.

Встреча со второй половинкой может случиться и у Скорпионов (либо может произойти трансформация в новое русло в уже имеющихся отношениях). А вот у Стрельцов будет много работы, зато результат ее может быть неожиданно значимым в финансовом плане.



Татьяна Стрельцова астролог У Козерогов возможно начало новых творческих или деловых проектов, любовных отношений. Также они могут решиться на покупку недвижимости. Однако занимать деньги сейчас не стоит, лучше рассчитывать на свои силы.

Водолеев же ждет переоценка своей роли в отношениях и семье. Возможен переезд на новое место или жизнь на два дома. В любом случае в ближайший месяц поездок будет много.

Переезд или поездка куда-то предстоит и Рыбам. Также они могут решить сменить деятельность или начать обучаться чему-то новому, заключила астролог.

Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, что с помощью коррекции линий на руке можно изменить судьбу. Однако самостоятельно проводить такую процедуру нельзя, иначе можно направить поток энергии не туда, куда нужно, и вместо желаемого получить проблемы.