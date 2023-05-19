Похолодание и дожди ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная дождливая погода с понижением температуры вплоть до 17 градусов ожидается в Москве в предстоящие выходные, 20 и 21 мая. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Фронтальный раздел принесет на выходные прохладную погоду, но вполне в майских нормах. Температура составит 17–19 градусов днем", – сказал метеоролог.

Он отметил, что с востока в столицу придут дожди. При этом в субботу они маловероятны, осадков следует ожидать в воскресенье, 21 мая.

Пасмурная погода и дожди застали москвичей уже в пятницу, 19 мая. В течение дня в городе ожидается от 17 до 19 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Между тем накануне температура воздуха в столице достигала июльских показателей. 18 мая в 16:00 метеостанция на ВДНХ зафиксировала 25,6 градуса, а в центре города воздух прогревался до 26,7 градуса.

