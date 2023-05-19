08:33Общество
Похолодание и дожди ожидаются в Москве в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная дождливая погода с понижением температуры вплоть до 17 градусов ожидается в Москве в предстоящие выходные, 20 и 21 мая. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.
"Фронтальный раздел принесет на выходные прохладную погоду, но вполне в майских нормах. Температура составит 17–19 градусов днем", – сказал метеоролог.
Он отметил, что с востока в столицу придут дожди. При этом в субботу они маловероятны, осадков следует ожидать в воскресенье, 21 мая.
Пасмурная погода и дожди застали москвичей уже в пятницу, 19 мая. В течение дня в городе ожидается от 17 до 19 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
Между тем накануне температура воздуха в столице достигала июльских показателей. 18 мая в 16:00 метеостанция на ВДНХ зафиксировала 25,6 градуса, а в центре города воздух прогревался до 26,7 градуса.
18 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве
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