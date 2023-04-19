Россияне назвали самые счастливые события своей жизни с 2001 года

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Россияне считают наиболее счастливыми событиями в своей жизни с 2001 года высокие доходы, рождение ребенка и реализацию путешествия мечты. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое было проведено специально для Москвы 24.

В опросе поучаствовали более 5 000 человек из всех регионов РФ. Респонденты рассказали о самых радостных событиях XXI века в своей жизни. Среди опрошенных 22% заявили, что их делали счастливыми высокие доходы. Еще 19% отметили, что испытывали радость в связи с рождением ребенка. Вместе с тем 15% респондентов рассказали, что были счастливы, совершив путешествие мечты.





из исследования сервиса "Работа.ру" По 8% респондентов среди счастливых событий указали повышения и свадьбы, а 7% отметили покупку квартиры. По 6% россиян счастливыми сделало получение руководящей должности или покупка автомобиля.

Еще 4% опрошенных отметили, что самыми счастливыми стали благодаря рождению внуков. Вместе с тем 3% были рады приобретению дома или земельного участка. Также 2% признались, что стали счастливы благодаря разводу. Аналогичное количество респондентов рассказали, что испытывали радость в связи с открытием собственного бизнеса.



"Интересно отметить, что счастье в связи со свадьбой или разводом в разы чаще испытывали женщины – 63 и 72% соответственно. При этом мужчины чаще указывали счастливый период в связи с покупкой автомобиля (71%), открытием собственного бизнеса (75%), высоким уровнем дохода (59%)", – уточнили в пресс-службе компании.





из исследования сервиса "Работа.ру" Рождение детей или внуков осчастливило практически равное число и мужчин (49%), и женщин (51%), а вот покупке квартиры чаще рады женщины – 68%.

Ранее исследование показало, что среди россиян 22% считают себя абсолютно счастливыми. Своему состоянию по пятибалльной шкале они присвоили самую высокую оценку. Вместе с тем 28% рассказали, что ощущают себя счастливыми на четверку, 24% – на тройку, а 10% – на двойку. При этом абсолютно несчастными являются только 8% респондентов.

