Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

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В России с начала марта банки выдали около одного триллиона рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ.
Агентство уточняет, что купюрами отделения и банкоматы в марте выдали свыше 700 миллиардов рублей. В общей сложности россияне получили наличными 1,026 триллиона рублей. Такие значения больше, чем за весь 2019 год, отмечает агентство.
Аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай пояснил агентству, что граждане начали снимать деньги после обращения Владимира Путина, в котором он объявил о нерабочих днях. Специалист пояснил, что большинство граждан думали, что многие банки также прекратят временно работать.
Согласно графику агентства, наибольший объем выданных наличных (165,4 миллиарда рублей) Центробанк зафиксировал 27 марта.
Ранее в Роскачестве призвали россиян отказаться от наличных платежей в период пандемии коронавирусной инфекции. Гражданам рекомендовали пользоваться исключительно банковскими картами. Отмечается, что купюры могут являться переносчиками инфекции.
Специалисты поясняли, что для того, чтобы обезопасить себя во время покупок, их рекомендуется оплачивать карточками, телефонами с функцией NFC или смарт-часами. При этом все указанные средства необходимо дезинфицировать после контакта с терминалом.
В случае, если отказаться от наличных средств невозможно, важно помнить о правилах гигиены и воздержаться от прикосновения руками к лицу после осуществления платежа. При первой же возможности необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
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