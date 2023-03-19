В Москве выявили 1 700 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки подтвердились 1 700 новых случаев коронавируса. Такую информацию приводит Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализированы были 128 человек с диагностированным коронавирусом.

За сутки, согласно данным Оперштаба, выздоровели 1 693 заболевших COVID-19. Известно также о 7 летальных случаях за последние 24 часа.

В России, по последней информации, зафиксировали 12 333 случая заболевания коронавирусом. 785 пациентов были госпитализированы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!