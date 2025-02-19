Эксперт Свежакова назвала топ-3 самых неудачных подарка на 23 февраля

Фото: depositphotos/SIphotography

Нижнее белье, носки и пену для бритья не стоит дарить на 23 февраля. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Она объяснила, что эти товары воспринимаются мужчиной как повседневные, и их можно купить в любой момент.

"Такие вещи не являются чем-то действительно ценным, поэтому дарить их не стоит", – подчеркнула Свежакова.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Однако если это традиция или согласованная заранее договоренность либо не просто белье, а известных дорогих брендов, то тогда это может быть презентом.

Специалист посоветовала выбирать подарок на 23 февраля исходя из хобби мужчины.

"Если это рыбалка, стоит рассмотреть аксессуары или сертификат в любимый магазин. Также можно подарить набор инструментов, конструктор для сборки самолетов, кораблей, машин. Возможно, это будет какая-то компьютерная или ретроигра, приставка. Парни с удовольствием примут такие вещи", – отметила Свежакова.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Когда есть возможность, можно подарить поездку в дом отдыха. А если вы знаете любимую группу мужчины, подойдет билет на концерт.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 54% мужчин хотели бы получить от своих работодателей на 23 февраля подарочные карты и сертификаты. Наушники, пауэрбанки, флешки и прочие гаджеты выбрали 40% респондентов. При этом 29% россиян были бы рады брендированным вещам, приуроченным к конкретным событиям.

