В РФ за сутки выявили 5 914 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 5 914 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Количество заболевших возросло за сутки на 5 914. Число выявленных случаев стало максимальным с 29 декабря. На тот момент сообщалось о 6 146 заразившихся.

Не смогли побороть недуг 40 пациентов против 46 накануне. Госпитализация потребовалась 837 пациентам. Выздоровели за прошедший день 5 154 человека против 5 028 днем ранее.

Количество направлений в медучреждения возросло в 34 регионах и снизилось в 40. Обстановка не изменилась в 11 субъектах РФ.

Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поделился, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья россиян, поэтому вакцинироваться по-прежнему необходимо.

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