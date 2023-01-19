Эксперт рассказала, как работодателям сделать 31 декабря выходным для сотрудников

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, как работодателям сделать 31 декабря дополнительным выходным днем для сотрудников, сообщает РИА Новости.

По словам Нечаевой, по законодательству работодатель не может перенести выходной день в одностороннем порядке.

"Выходные могут быть перенесены только в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительством РФ на другие дни. Тем не менее работодатель не ограничен в возможности принять решение о предоставлении работникам дополнительного дня отдыха", – сказал Нечаева.

По словам эксперта, необходимо принять во внимание позицию Роструда. Работодатель может дать дополнительный выходной, но в этом случае уменьшится рабочая норма, следовательно, и уменьшится заработная плата. Если инициативу предложил работодатель, тогда он должен решить вопрос с оплатой дополнительного выходного дня.

"Это можно сделать путем издания локального нормативного акта или внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка", – добавила Нечаева.

Ранее сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. В кабмине заявили, что ранее подобные решения уже принимались. Например, 29 декабря 2018 года был перенесен на 31 декабря, то есть с субботы на понедельник. В ведомстве отметили избыточность предлагаемой инициативы.

Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном дне 31 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!