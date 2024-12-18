Исследование: чай стал самым популярным зимним напитком среди москвичей

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Чай стал самым популярным зимним напитком у жителей столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса доставки "Купер" и исследовательской компании "ОнИн", которые есть в распоряжении Москвы 24.

В целом 82% респондентов считают горячие напитки хорошим способом согреться в холодную погоду.



из исследования Большинство опрошенных из Москвы (58%) назвали чай любимым зимним напитком. На втором месте – кофе (55%), на третьем – глинтвейн (49%).

Примерно треть респондентов регулярно покупают горячий шоколад или какао. Интересно, что глинтвейн в столице выбирают в 1,5 раза чаще, чем в других регионах, отмечают аналитики.

Для 68% участников опроса вкус является основным критерием при выборе напитка. На втором месте – создание уютной атмосферы (55%), далее – успокаивающий эффект (38% москвичей), а 37% во главу угла ставят пользу для здоровья.

Отмечается, что каждый второй респондент выбирает фруктово-ягодный вкус напитка. На втором месте — шоколадные, карамельные и десертные (45%). На третьем по популярности у жителей столицы пряные напитки (37%) – их москвичи выбирают в 1,4 раза чаще, чем в других городах. Менее популярны в столице травяные и молочные вкусы.

Аналитики также подсчитали, что приготовление двух литров безалкогольного глинтвейна обойдется москвичам в 361 рубль, двух литров горячего шоколада – в 518 рублей, двух литров облепихового чая – в 298 рублей, а двух литров пунша – в 377 рублей.

Ранее россиянам рассказали о полезных свойствах чая. В частности, зеленые лунцзин или сенча из Китая или Японии содержат много антиоксидантов, поэтому укрепляют иммунитет и защищают от старения. Черный чай помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.