Роспотребнадзор открыл горячую линию для защиты прав потребителей платных медуслуг

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Роспотребнадзор открыл Всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Горячая линия будет работать с 18 по 29 ноября. Как уточнили в ведомстве, россияне смогут узнать, какими правами обладает потребитель при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, а также как возможно защитить права при их нарушении и как правильно обратиться в Роспотребнадзор в случае возникновения подобной проблемы.

"Задать вопросы по интересующей тематике можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43, региональным горячим линиям Роспотребнадзора или лично в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии", – добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан о распространении фейкового документа ведомства. В нем указаны просьбы оказать содействие в проведении телефонных бесед с сотрудниками организаций якобы в рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре.

