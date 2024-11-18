Дед Мороз: самым необычным подарком на день рождения стал щенок самоеда

Фото: Московская усадьба Деда Мороза

Самый необычный подарок на день рождения Дед Мороз получил в прошлом году – им стал щенок самоеда, рассказал волшебник в беседе с Москвой 24.

День рождения Деда Мороза в России празднуют 18 ноября. По некоторым данным, ему около 2 000 лет, но сам волшебник говорит, что "после 200 лет перестал считать".



Дед Мороз Самый интересный подарок мне подарили в прошлом году. Теперь у меня есть собака – самоед Платошка.

Дед Мороз рассказал, что подарки от гостей получает нередко. Многие приезжают в Московскую усадьбу из разных городов и регионов и привозят с собой поделки и сувениры.

"У меня даже есть специальная комната, где я их храню. Но лучший подарок – это ваше хорошее настроение и улыбки!" – отметил он.

Ранее сообщалось, что день рождения волшебника будут отмечать в Московской усадьбе четыре дня. В программе запланированы встречи со сказочными персонажами, игры, хороводы и конкурсы. Кроме того, организаторы подготовили концерты фольклорных ансамблей и театрализованные представления. Также с интересной программой выступит Кикимора, Кощей и Василиса Премудрая. Сказочные герои зачитают рэп, поучаствуют в танцевальном баттле и загадают песни-загадки своим гостям.