В ГД внесли проект о конфискации имущества, полученного при совершении киберпреступления

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Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предполагающий конфискацию имущества, которое было получено при совершении киберпреступления. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим", – цитирует Пискарева РИА Новости.

Уточняется, что соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

Ранее Минцифры внесло предложение об установлении штрафов за утечку конфиденциальной информации пользователей. Взыскание может стать соразмерным объему информации, попавшей в Сеть.

В рамках разработки проекта также планируют утвердить объект утечки информации и особенности установления вины организации, передавшей данные.

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