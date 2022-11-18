16:32Общество
В ГД внесли проект о конфискации имущества, полученного при совершении киберпреступления
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предполагающий конфискацию имущества, которое было получено при совершении киберпреступления. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим", – цитирует Пискарева РИА Новости.
Уточняется, что соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
Ранее Минцифры внесло предложение об установлении штрафов за утечку конфиденциальной информации пользователей. Взыскание может стать соразмерным объему информации, попавшей в Сеть.
В рамках разработки проекта также планируют утвердить объект утечки информации и особенности установления вины организации, передавшей данные.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!