Юрист назвала ситуации, когда гражданин обязан носить с собой паспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Обычно у россиян нет необходимости все время носить с собой паспорт, однако бывают ситуации, когда это становится обязанностью. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Юлия Заплатникова.

Она напомнила, что сотрудники полиции не имеют права задерживать или штрафовать за отсутствие паспорта, однако они могут отвезти в отделение для установления личности, при этом вся процедура не должна длиться больше трех часов.

Тем не менее такой порядок действует только в обычное время. Если на территории, на которой проживает гражданин, введен режим ЧС или повышенной готовности, то ношение паспорта становится обязательным. Так, например, было во время антиковидных ограничений в период пандемии.

Проверять наличие удостоверения личности в таких особых случаях могут не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии, МЧС и ряда других ведомств, заметила Заплатникова.

В конце октября Владимир Путин ввел в Центральном федеральном округе, куда входит в том числе и Москва, режим повышенной готовности. Данный режим допускает введение ограничений на движение транспорта, усиление охраны общественного порядка и ряд других мер, направленных на защиту населения и территории.



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