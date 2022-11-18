Юрист рассказал, в какие месяцы выгоднее всего взять отпуск в 2023 году

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Выбирая месяц для отпуска, человек должен определиться, что для него важнее – продолжительность отдыха или размер выплат за этот период. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал юрист Олег Бабич.

По его словам, если ориентироваться на выгоду, то лучше брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней. Юрист посоветовал открыть производственный календарь и выбрать месяц, где выходит 22–23 рабочих дня.

"В том месяце, в котором мало выходных и нет праздничных дней, хорошо брать отпуск с точки зрения денег. У нас платят за календарные дни, при расчете отпускных учитывается среднедневной заработок, исходя из календарных дней", – пояснил Бабич.

Он подчеркнул, что чем больше рабочих дней, тем выгоднее. В 2023 году рабочих дней много будет в марте, августе и октябре.

Желающим получить больше свободных дней нужно выбирать месяцы, где много праздников. Так отпуск можно растянуть. В частности, с точки зрения дополнительных дней выгоднее всего брать отпуск в январе и мае. Юрист напомнил, что стандартный отпуск в России составляет 28 календарных дней.

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