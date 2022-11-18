В столице за сутки выявили 823 случая заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в Москве выявили 823 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов потребовались 157 столичным жителям. Число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 931 человек, умерли 12 пациентов.

Всего за время пандемии в Москве было выявлено 3 245 100 случаев COVID-19. Побороть болезнь с начала массового распространения коронавируса удалось 3 053 923 горожанам, умерли 46 833 человека.

Число заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 5 546. Госпитализация потребовалась 1 136 жителям страны.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов ранее сообщил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

По мнению специалиста, подобное обусловлено выработкой иммунитета у населения, а также своевременной вакцинацией.



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