Еще 5 503 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 5 503 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего число выздоровевших людей увеличилось до 382 634 человек.

Накануне ночью сообщалось, что в Москве скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

В России зарегистрировано 1 971 013 случаев COVID-19, вылечились 1 475 904 человека, скончался 33 931.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.