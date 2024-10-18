Диетолог Соломатина назвала заболевания, при которых нельзя есть квашеную капусту

18 октября, 13:20Общество
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Квашеную капусту нежелательно употреблять при гипотиреозе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, в продукте содержатся кислота и клетчатка, которые могут быть вредны при некоторых заболеваниях.
"Если есть какие-то раздражения, гастриты, панкреатиты, энтероколиты, язва, любое повреждение целостности слизистой ЖКТ, то кислота и клетчатка, делающая пилинг кишечника, не будут полезны. Может развиться обострение", – указала эксперт.
В остальных случаях квашеная капуста может принести только пользу. Она содержит витамин C, который необходим для хорошего состояния сосудов и иммунной системы. Кроме того, он помогает усваиваться железу. Помимо прочего, в продукте есть лактобактерии, полезные для кишечника.
"В квашеной капусте есть тартроновая кислота. Она препятствует переходу углевода в жиры, поэтому отчасти способствует похудению", – отметила Соломатина.
При отсутствии противопоказаний употреблять квашеную капусту можно ежедневно – она создает объем в желудке и гасит чувство голода. При этом Соломатина подчеркнула, что норма индивидуальна.
"Кто-то может съесть всего две ложки, и ему будет достаточно, а кто-то и тарелочку", – заключила она.
Ранее россиянам рассказали, при каких проблемах со здоровьем не стоит употреблять чайный гриб, иначе называемый комбучей. Напиток противопоказан при низком давлении, синдроме раздраженного кишечника, а также при ВИЧ и СПИДе. Противопоказанием также является аллергия на кофеин, алкоголь, танины и дрожжевые продукты.