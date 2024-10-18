Диетолог Соломатина назвала заболевания, при которых нельзя есть квашеную капусту

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Квашеную капусту нежелательно употреблять при гипотиреозе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в продукте содержатся кислота и клетчатка, которые могут быть вредны при некоторых заболеваниях.

"Если есть какие-то раздражения, гастриты, панкреатиты, энтероколиты, язва, любое повреждение целостности слизистой ЖКТ, то кислота и клетчатка, делающая пилинг кишечника, не будут полезны. Может развиться обострение", – указала эксперт.



Елена Соломатина врач-диетолог Капустные не очень хороши для тех, кто имеет проблемы с щитовидной железой, в частности при гипотиреозе. Потому что эти продукты отчасти блокируют выработку гормонов щитовидки, то есть замедляют ее.

В остальных случаях квашеная капуста может принести только пользу. Она содержит витамин C, который необходим для хорошего состояния сосудов и иммунной системы. Кроме того, он помогает усваиваться железу. Помимо прочего, в продукте есть лактобактерии, полезные для кишечника.

"В квашеной капусте есть тартроновая кислота. Она препятствует переходу углевода в жиры, поэтому отчасти способствует похудению", – отметила Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Квашеная капуста – хороший источник клетчатки. Это корм для наших бактерий в кишечнике, которые отвечают за иммунную, нервную, сердечно-сосудистую систему, снижают уровень воспаления и предохраняют нас от патологий.

При отсутствии противопоказаний употреблять квашеную капусту можно ежедневно – она создает объем в желудке и гасит чувство голода. При этом Соломатина подчеркнула, что норма индивидуальна.

"Кто-то может съесть всего две ложки, и ему будет достаточно, а кто-то и тарелочку", – заключила она.

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