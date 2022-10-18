Специалист по страхованию рассказала, что делать, если оказался за границей без полиса

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Замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова рассказала, как оформить страховку за рубежом, передает "Газета.ру".

По ее словам, для того, чтобы оформить полис ВЗР, находясь уже за рубежом, нужно соблюсти одно условие. При его оформлении вместе с риском "медицинская и экстренная помощь" необходимо дополнительно выбрать опцию "уже в поездке".

"Это очень важно. Если условие "уже в поездке" в полис не включить, то страховка не будет действовать. Стоит также обратить внимание еще на один момент. Если полис страхования у туриста есть, но срок его действия скоро заканчивается, а он решил продлить свое пребывание за границей, то о покупке нового полиса стоит позаботиться заранее", – отметила она.

Купцова отметила, что для условия "уже в поездке" в отношении застрахованного действует временная франшиза сроком на пять календарных дней с даты заключения полиса. Также человек может купить полис для защиты на той территории, которую только собирается посетить. В этом случае опцию "уже в поездке" включать не нужно, поскольку он еще не въехал на территорию страны, для пребывания в которой и покупает полис.

С 1 апреля россияне могут купить страховку от плохой погоды на отдыхе. Эта программа была запущена впервые в России. Страховку можно купить через турагента.

Она позволяет вернуть до половины стоимости тура, но не более 30 тысяч рублей на человека, если температура воздуха и количество осадков будут значительно отличаться от погоды, привычной для этого региона. При этом нормальная погода рассчитывается на основании исторических погодных данных. Однако неблагоприятной погодой считаются дождь, снег или похолодание.

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