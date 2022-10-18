Жителей Москвы предупредили о дожде и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 18 октября, в Москве ожидается сильный дождь и ветер порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 09:00 до 16:00 в столице местами ожидается сильный дождь. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", – говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение в связи с прогнозируемой непогодой также распространил столичный главк МЧС. В ведомстве призвали горожан обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

"Управляя автотранспортом, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, паркуйте автомобиль вдали от деревьев", – сообщается в телеграм-канале управления.

Во вторник, 18 октября, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Период предупреждения – с 11:00 до 21:00.

В Гидрометцентре России сообщили, что 18 октября в Москве ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха в городе достигнет 8–10 градусов, а по области – 8–13 градусов. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

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