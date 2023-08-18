Жительница Подмосковья весом почти 160 кг узнала о беременности, попав в больницу

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Врачи из подмосковного Наро-Фоминского перинатального центра помогли стать матерью женщине весом 157 килограммов, которая узнала о своей беременности только на 29-й неделе. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

"В женскую консультацию по месту жительства обратилась 32-летняя женщина, заметившая набор веса, резкие перепады настроения, а также затруднения при ходьбе. Проведенная УЗИ-диагностика показала, что пациентка находится на 29-й неделе беременности", – говорится в сообщении.

В ходе осмотра пациентки медики установили, что ситуация осложняется не только ее весом, но и ранее диагностированным у нее диабетом второго типа. После подтверждения беременности плод довели до 36 недели, а после провели подготовку, направленную на созревание его легких. В 37 недель женщине провели кесарево сечение.

В результате жительница Подмосковья стала матерью девочки весом 3 400 граммов и ростом 54 сантиметра, сообщила заместитель главного врача перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Евгения Иксанова.

Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны из роддома.

Ранее подмосковные медики удалили из глаза мужчины пулю, с которой он прожил шесть лет. Гражданин был травмирован во время неосторожного обращения с пневматическим оружием. После извлечения пули был наложен косметический шов.

