Врач дал рекомендации по увлажнению носа в условиях смога

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Для увлажнения слизистой носа подойдет абрикосовое или персиковое масло, рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"В нос можно закапать персиковое или абрикосовое масло, по две капли в каждую ноздрю, это способствует увлажнению слизистой – и глотать будет гораздо комфортнее", – приводит слова Зайцева ТАСС.

Он также посоветовал носить на улице влажную маску, чтобы она впитывала частицы газа и облегчала дыхание.

"Также можно намочить простыню или пододеяльник и повесить их прямо на шкаф, чтобы комната была максимально увлажнена. Можно делать это два раза в день – утром и вечером перед сном. Чем воздух более увлаженный, тем больше он на себя будет этот смог притягивать", – добавил врач.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.

