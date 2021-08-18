Названы регионы, в которые москвичи переехали во время пандемии

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Во время пандемии коронавируса из столицы уехал каждый пятый москвич, самыми популярными регионами стали Подмосковье, Калужская, Владимирская и Тверская области. Об этом рассказал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

"По нашим наблюдениям, из Москвы в соседние регионы уехало 21,8% клиентов "Билайна". Из них более 50% решили переехать в Московскую область. Следующими регионами по популярности стали Калужская, Владимирская и Тверская области", - сказал Хелд в интервью РИА Новости.

Он добавил, что из Санкт-Петербурга уехали почти 12% клиентов оператора, более 40% из них переехали в Ленинградскую область.

Хелд также рассказал, что "значимый процент" россиян уехали из страны и остались за границей.

В мае этого года россияне назвали топ самых желанных для переезда городов. Список возглавила Москва, которая набрала 36% спроса на жилье. На втором месте расположился Санкт-Петербург, набравший 31%, а на третьем – Тюмень, которая получила 20%.

Рост популярности этих городов в текущем году эксперты связывают с безработицей, которая выросла в регионах в период пандемии.