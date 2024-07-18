Почти 20% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До 16 миллиметров осадков, что составило почти 20% от месячной нормы, выпало в отдельных районах Москвы за минувшую ночь, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе, уточнил вице-мэр. Также он предупредил об ожидающихся неблагоприятных условиях в пятницу, 19 июля.

"В ночь на пятницу (19 июля. – Прим. ред.) и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Кроме того, были приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Также горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заверила горожан, что в ближайшее время ночи станут менее душными. Температура ночью в столице будет колебаться районе 15–17 градусов, а в области – около 13–18 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Однако ослабление жары, которое ожидается в выходные, будет чисто символическим, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" он отметил, что температура от 40 градусов опустится только до 35.

"Это слишком мало, чтобы принести облегчение жителям", – подчеркнул синоптик.

По его словам, над югом России на очень продолжительное время сформировался "купол высотного гребня", поэтому воздух тянется с севера Африки. Тем не менее, по его прогнозам, следующий год должен быть менее жарким.

30-градусная жара отступит от Москвы до конца июля, заявила ранее Позднякова. Теперь температура воздуха будет достигать нормальных значений: ночью – 15–16 градусов, днем – 23–26 градусов. При этом в некоторые дни прогнозируются умеренные дожди. При этом, по ее словам, солнце еще продолжит радовать жителей и гостей столицы, однако оно уже не будет таким ярким, как в начале месяца.