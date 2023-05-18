ГД одобрила возможность продления гражданской службы для достигших предельного возраста

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий продлевать гражданскую службу для россиян, достигших предельного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

Действие проекта распространится на служащих, относящихся к категории руководителей, в аппарате законодательного органа региона РФ. При этом продолжить службу будет нельзя, если возраст россиянина превысил 70 лет.

Продление срока службы будет происходить по согласованию с председателем законодательного органа субъекта РФ.

Помимо этого, Госдума одобрила законопроект, позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов их Совета Федерации. Отозвать сенатора из Совфеда можно будет через год после назначения, но не позднее чем за три месяца до окончания срока полномочий. При этом окончательное решение останется за СФ.

