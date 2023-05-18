Более трети россиян пролистывают рекламные посты в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Порядка 39% россиян пролистывают рекламные посты в социальных сетях, поскольку они вызывают у них раздражение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании Коkос Group.

Около 37% пользователей Сети не доверяют рекламным постам, так как считают, что блогеры часто приукрашивают товарные характеристики.

При этом отличить рекламный пост от публикации, которая ничего не продает, может только 21% россиян. Еще 20% участников опроса высказали мнение, что лидеры мнений в Сети хорошо научились маскировать рекламные интеграции под нативный контент, 50% заявили, что не в силах отличить продающий пост от обычного.

На вопрос о том, как пользователи будут себя вести, если им прямо укажут, что пост рекламный, около 36% человек заявили, что сразу пролистнут публикацию. 46% респондентов пригрозили отписаться от блогера, если рекламы на его странице станет слишком много.

CEO Коkос Group Александр Шокуров пояснил, что в 2023 году тренд на инфлюенсеров (лидеров мнений с доверяющей им аудиторией. – Прим. ред.) будет только расти.

"Альтернативных источников платного трафика в соцсетях не так много. Именно поэтому инфлюенс занимает лидирующие позиции в медиамиксе у многих брендов, а количество рекламодателей, готовых работать с блогерами, сейчас только растет", – пояснил специалист.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о полумиллионном штрафе за рекламу сексуальных услуг. Речь шла об объявлениях, открыто продвигающих продажу услуг такого формата, или тех, которые предлагают их скрыто, на общественных объектах в Санкт-Петербурге. По мнению инициаторов законопроекта, объявления наносят ущерб историческому облику города.

