Страховщики назвали самые частые травмы россиян в майские каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 по 9 мая от россиян поступило около тысячи обращений по программам, которые включают страховку от травм. Об этом Москве 24 рассказала директор проектов "СберСтрахования" Елена Кошелева.

По ее словам, большинство обращений пришлось на полисы защиты от несчастного случая (72%). Еще 14% заявок поступило от попавших в неприятности путешественников. "Однако эта программа покрывает широкий перечень рисков, которые могут быть актуальны в поездке: от утери багажа до поисково-спасательных работ", – уточнила Кошелева.





Елена Кошелева директор проектов "СберСтрахования" От клиентов, застрахованных по программе защиты от спортивных травм, поступило 11% заявок, 3% заявлений касались укуса клеща. Среди травм преобладали ушибы ног и рук, переломы пальцев рук, последствия падений с велосипедов, а также бытовые ожоги – например, пролитый кипяток.

В пресс-службе Страхового Дома ВСК сообщили Москве 24, что самой распространенной причиной обращений в связи с несчастными случаями на отдыхе вне зависимости от сезона являются переломы. При этом у майских выходных все же есть собственная специфика.

"Например, в этот период резко возрастает число спортивных травм, в том числе полученных в результате катания на лошадях, на велосипедах, самокатах и гироскутерах, игры в футбол. Как минимум одно обращение из региона было получено в связи с получением солнечного ожога", – пояснили в компании.

Кроме того, многие россияне при выезде на дачу решают заняться ремонтом авто, что также может обернуться неприятностями для здоровья. В компании привели в пример жителя Сургута, который получил травму во время замены колеса у свой машины.





пресс-служба страхового дома ВСК Наибольшее число обращений в майские каникулы приходится на мужчин – 66%. При этом женщины получают более тяжелые травмы – средняя выплата для них составляет более 174 тысяч, тогда как мужчинам компания в среднем выплачивает 152 тысячи.

В пресс-службе "Совкомбанк страхования" рассказали Москве 24, что в майские выходные 25% заявок от клиентов пришлось на укусы клещей. Также среди наиболее частых поводов обращения были травмы стоп (15%), колена (12,5%), голеностопа (12,5%) и кисти (7,5%). Кроме того, в компании привели статистику по самым востребованным врачам у россиян с 1 по 9 мая. Чаще всего в этот период граждане обращались за помощью к терапевтам (17,7%), гинекологам (8,2%), стоматологам (7,9%), неврологам (7,5%) и лорам (6,8%).

Ранее россиянам рассказали, какие недуги могут обостриться на даче. Отмечается, что чаще всего любители загородного досуга обращаются к врачам из-за проблем с позвоночником и суставами, поскольку работают на грядке в наклоне и переносят на себе тяжести. Кроме того, непривычная физическая нагрузка в сочетании с жаркой погодой и пропуском приема лекарств приводит к обострениям заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Среди прочих рисков выделяется тепловой удар и пищевые отравления.

