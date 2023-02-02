Врач объяснила, чего нельзя делать при ожогах

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Доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, какие средства можно использовать для лечения ожогов, а какие – строго противопоказаны. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Эксперт предупредила, что порядок лечения разнится в зависимости от причины и степени травмы, а также от площади повреждения кожи. Существуют три типа ожогов. Первый – это покраснение, на втором проявляются пузыри, а для третьего характерно глубокое поражение тканей, требующее квалифицированной медицинской помощи.

"Вообще при любом ожоге с площадью поражения больше размера ладони лечиться самостоятельно не рекомендуется", – отметила Галлямова.

Поверхностные бытовые ожоги небольшой площади можно лечить в домашних условиях. Специалист посоветовала сначала снять термическое напряжение чем-то холодным, а затем воспользоваться мазью на основе декспантенола или противоожоговыми пластырями. Для снятия воспаления также подойдут хозяйственное дегтярное мыло и отвар коры дуба.

"...ни в коем случае нельзя использовать масло и сметану. Эти продукты могут привести к инфицированию поврежденных тканей. Также противопоказаны все мазевые основы с вазелином", – подчеркнула врач.

В случае с пузырчатыми ожогами Галлямова предостерегла от вскрытия пузырей – необходимо дождаться, пока они рассосутся сами. Воспаленные участки кожи также следует беречь от воздействия солнечных лучей.

Ожоги первой степени, по словам специалиста, заживают в течение трех-четырех дней, второй степени – примерно десять дней.

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