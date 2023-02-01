Эксперт призвала не умываться туалетным мылом

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Частое умывание туалетным мылом может стать причиной появления проблем с кожей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на медицинского директора и преподавателя школы Марию Моржанаеву.

Дерматолог рассказала, что умываться туалетным мылом нельзя из-за его состава. Продукт изготавливается на основе животных или растительных жиров, к которым добавляют щелочь. В составе есть и другие компоненты, например красители.

"Когда умываемся мылом, то нарушаем кислотно-щелочной баланс, чем можем провоцировать гиперчувствительность, покраснения, дерматологические болезни", – поделилась Моржанаева.

Эксперт рекомендовала заменить данный продукт на более деликатные средства – пенку, гель или мусс. После умывания следует использовать тоник, а в конце – крем.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, что голубой невус является частью категории доброкачественных образований. Из этого следует, что существует риск перехода пятна в меланому.

Обычно подобное образование появляется в промежутке от 13 до 40 лет.

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