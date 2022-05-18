Врач объяснила, для кого несет опасность вино

Фото: depositphotos/karandaev

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала воздержаться от употребления вина людям с заболеваниями нервной системы, проблемами с ЖКТ и давлением.

"Прежде всего вино нельзя пить людям, страдающим заболеваниями нервной системы. И вообще людям, которые находятся в состоянии после инсульта, страдают болезнью Паркинсона, Альцгеймера, деменцией, эпилепсией и так далее – все, что связано с нарушениями состояния головного мозга. Конечно, им не стоит, так как вино воздействует на головной мозг достаточно серьезно", – подчеркнула специалист.

Кроме того, в вине содержится много органических кислот, которые могут неблагоприятно повлиять на слизистую желудочно-кишечного тракта. Поэтому его не следует пить при заболеваниях ЖКТ, продолжает диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Кому-то алкоголь может сначала повысить давление, а потом его сильно понизить. Людям, страдающим повышенным или пониженным давлением, тоже опасно пить вино.

Соломатина также напомнила, что алкоголь не следует пить детям, беременным и кормящим женщинам.

Ранее россиян предупредили, что при регулярном употреблении алкоголя, даже раз в неделю, существует риск формирования зависимости. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог Марат Сараев. По словам специалиста, некоторые пьют, оправдываясь желанием сбросить усталость, однако при этом не замечают, что превращаются в алкоголиков.

