Врач объяснила, для кого несет опасность вино

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала воздержаться от употребления вина людям с заболеваниями нервной системы, проблемами с ЖКТ и давлением.
"Прежде всего вино нельзя пить людям, страдающим заболеваниями нервной системы. И вообще людям, которые находятся в состоянии после инсульта, страдают болезнью Паркинсона, Альцгеймера, деменцией, эпилепсией и так далее – все, что связано с нарушениями состояния головного мозга. Конечно, им не стоит, так как вино воздействует на головной мозг достаточно серьезно", – подчеркнула специалист.
Кроме того, в вине содержится много органических кислот, которые могут неблагоприятно повлиять на слизистую желудочно-кишечного тракта. Поэтому его не следует пить при заболеваниях ЖКТ, продолжает диетолог.
Соломатина также напомнила, что алкоголь не следует пить детям, беременным и кормящим женщинам.
Ранее россиян предупредили, что при регулярном употреблении алкоголя, даже раз в неделю, существует риск формирования зависимости. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог Марат Сараев. По словам специалиста, некоторые пьют, оправдываясь желанием сбросить усталость, однако при этом не замечают, что превращаются в алкоголиков.
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