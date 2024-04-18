Почти 80% родителей РФ рассказали, что помогают детям с домашним заданием

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Не менее 78% родителей в России помогают своим детям выполнять домашние задания. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса.

Выяснилось, что около 28% родителей практически на ежедневной основе делают уроки вместе с детьми, а 37% помогают с домашними заданиями только при необходимости. При этом примерно 13% граждан настолько вовлекаются в учебный процесс ребенка, что сами начинают вспоминать всю школьную программу.

Другие 16% россиян, как сказано в результатах опроса, только проверяют выполнение уроков школьниками, а около 6% родителей специально не помогают делать домашние задания, считая это обязанностью преподавателей.

Опрос проводился с 4 по 15 апреля. В нем поучаствовали 18 800 пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.

Ранее Владимир Путин потребовал уменьшить объем домашних заданий, а также исключить лишние контрольные работы в школах, чтобы усовершенствовать образовательные программы.

