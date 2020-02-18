Памятник погибшим журналистам установят в центре Москвы

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Председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев надеется, что памятник погибшим журналистам установят на Арбате в мае 2020 года, сообщает ТАСС.

Он отметил, что с начала 1990-х годов погибло около 500 российских журналистов. Гусев подчеркнул важность установки монумента, так как люди гибнут за правду, которую несут в своих материалах.

"Союз журналистов пробил и добился от мэрии Москвы, от правительства, от всех вышестоящих структур – нам разрешили поставить памятник в Москве всем погибшим журналистам", – отметил Гусев.

Он добавил, что памятник одобрили в художественной комиссии Москвы и уже готов к установке.

"Осталось только установить. Я думаю, что, может быть, в мае месяце, после празднования 75-летия Великой Победы, мы сумеем это сделать", – сообщил Гусев.

В Москве 21 февраля также откроют выставку "Человек и война. Нерассказанная история". Ее приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.