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Общество

12:45

"Случались срывы". Соловьев – о скандале вокруг телеведущей ГТРК "Камчатка"

общество эксклюзив

Фото: скриншот телеканала ГТРК "Камчатка"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с Москвой 24 прокомментировал скандал вокруг телеведущей ГТРК "Камчатка", которая засмеялась во время записи репортажа про индексацию льгот.

По его словам, ничего страшного не произошло.

"Я сам был телеведущим, и во время записи случались разнообразные срывы, записи получались иногда смешные. Некоторое нарушение этики можно усмотреть в действиях коллег, которые выложили эту запись в открытый доступ, наверное, без согласия ведущей. Но только в действии коллег", – сказал Соловьев.

Ранее инцидент прокомментировал директор ГТРК "Камчатка" Алексей Костылев. По его словам, руководство камчатского филиала ВГТРК провело беседу с ведущей. Костылев пояснил, что на данный момент решение по поводу мер в отношении сотрудницы телеканала пока не принято.

На видеоролике, который попал в интернет, ведущая рассмеялась во время разговора о повышении социальных выплат до 1,5 тысячи с 1 февраля. Из этих денег 900 рублей идут на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму льготники могут направить на международный проезд к месту лечения и обратно. Узнав о сумме выплат, ведущая рассмеялась в студии, заявив, что "очень старалась сдерживать себя, но не получилось".

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