Руководство ГТРК "Камчатка" провело беседу с рассмеявшейся из-за льгот ведущей

Фото: скриншот телеканала ГТРК "Камчатка"

Руководство камчатского филиала ВГТРК провело беседу с рассмеявшейся во время записи репортажа об индексации льгот для населения ведущей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГТРК "Камчатка" Алексея Костылева.

Он отметил, что руководство пообщалось лично со всеми причастными к данному инциденту людьми. Костылев пояснил, что на данный момент решение по поводу мер в отношении ведущей пока не принято.

На видеоролике, который попал в интернет, ведущая рассмеялась во время разговора о повышении социальных выплат до 1,5 тысячи с 1 февраля. Из этих денег 900 рублей идут на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму льготники могут направить на международный проезд к месту лечения и обратно. Узнав о сумме выплат, ведущая рассмеялась в студии, заявив, что "очень старалась сдерживать себя, но не получилось".

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников выросла с 1 февраля на 2,5%. В социальный набор входят лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд на транспорте.

Сейчас эту выплату получают свыше 15,4 миллиона человек, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.

