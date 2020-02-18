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Общество

18 февраля, 11:02

Опрос показал, сколько россиян считают себя добрыми

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России провели опрос, приуроченный ко Всемирному дню проявления доброты, сообщает ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 76% респондентов считают себя добрыми людьми. Такое качество чаще посчитали свойственным себе женщины, а также граждане в возрасте от 25 до 34 и от 35 до 44 лет.

75% россиян считают, что и их окружение состоит из добрых людей. Более половины респондентов отметили, что такое качество свойственно такому же количеству людей, что и два-три года назад.

Что касается определения "доброго человека", то 28% назвали таким того, кто готов помочь и поддержать. 27% респондентов к важным чертам доброго человека отнесли небезразличие и отзывчивость. Другие также отметили, что такой человек любит людей, совершает хорошие дела и говорит правду.

Ранее стали известны результаты опроса, коснувшегося темы служебных романов. Так, более половины россиян не считают проявления чувств на работе чем-то предосудительным.

Также перед 14 февраля людей опросили по теме поиска любовной пары. 48% респондентов отметили, что лучше всего найти свою вторую половинку в кругу друзей.

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