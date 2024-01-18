Врач заявила о вреде пакетированных соков

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В пакетированный соках нет витаминов, кроме того, для их производства используются фрукты низкого качества. Об этом заявила врач-эндокринолог Анжела Толмасова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, во время подготовки соков в длительному хранению сырье сильно нагревается, из-за чего уничтожаются все витамины. Также в состав пакетированных соков добавляют химические вещества, которые поддерживают вкус и устраняют возможные неприятные запахи, что указывает на применение при производстве продуктов низкого качества, сказала врач и добавила, что подобные компоненты могут обладать генотоксичностью.

Толмасова назвала безопасными и полезными соки с приклеенной этикеткой "без консервантов", однако при их приготовлении удаляется кислород, что ухудшает качество фруктов и овощей. По ее мнению, натуральная сладость и хороший вкус есть у свежевыжатых соков, но при производстве такого продукта добавляются сахар и искусственные ароматизаторы, способные создать дополнительную нагрузку на фильтрационную способность почек.

Эксперт уточнила, что консерванты, искусственные ароматизаторы и другие ингредиенты, используемые при изготовлении пакетированных соков, могут повлиять на здоровье, в том числе на репродуктивную систему мужчины и женщины, вызывая снижение фертильности и либидо. Помимо этого, продолжила Толмасова, из-за сахара пакетированные соки калорийнее, чем свежевыжатые. Из-за этого у человека могут появиться лишние килограммы и абдоминальное ожирение, способное вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Более того, дополнительные сахара – пища для микроорганизмов, это может привести к проблемам с пищеварительным трактом, предупредила специалист.

В заключение она рассказала, что свежевыжатые соки богаты клетчаткой, в то время как в пакетированных ее нет, даже если производители утверждают обратное.

Ранее диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева рассказала, что овощные соки полезнее фруктовых, поскольку в них содержится меньше углеводов и сахара. Самые полезные, по ее мнению, овощные соки из моркови, свеклы, зелени, капусты и тыквы.

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