11:39Общество
В Москве за сутки выявили 2 051 случай COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в Москве выявили 2 051 новый случай COVID-19. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
За 24 часа в столице госпитализировали 133 человека. Побороть болезнь за это время удалось 1 580 пациентам, скончались 12 человек.
В общей сложности с начала пандемии в Москве было зафиксировано 3 322 385 случаев COVID-19. Выздоровели за этот период 3 127 477 человек, умерли – 47 738.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян о возможных новых изменениях в структуре коронавируса. Он допустил, что вирус будет меняться быстрее и поставлять больше новых субвариантов.
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