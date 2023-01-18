Каждый второй россиянин готов носить одежду, созданную искусственным интеллектом

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Специалисты сервиса объявлений "Юла" провели опрос о перспективах производства одежды в ближайшие 20 лет.

По мнению большинства респондентов, за такой срок технологии позволят сделать одежду "умной", то есть вещи будут адаптироваться в размерах или цвете по желанию носителя. Таким образом высказались 38% человек.

Каждый пятый участник опроса допускает, что одежду будут проецировать на человека с помощью диджитал-технологий, а 15% поддержали полный переход к экологичному производству, то есть одежде из переработанных материалов.

Как показало исследование, 57% респондентов готовы приобретать и носить одежду, созданную искусственным интеллектом. Порядка 34% участников опроса признались, что хотят носить одежду дольше ради защиты природы, а еще 31% согласился бы полностью перейти на продукцию из вторсырья.

В "Юле" выяснили, что каждый второй россиянин следит за рекомендациями стилистов (51%). Тех, кто носит только полюбившиеся вещи, – 38%. Еще 14% респондентов стремятся полностью соответствовать моде.

Ранее газета "Известия" сообщила о возможном перезапуске продаж в магазинах бренда спортивной одежды Puma. Пока не уточняется, идет ли речь о полноценном возобновлении работы или о финальной распродаже.

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