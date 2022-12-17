11:36Общество
Правительство РФ на год продлило ряд мер поддержки рынка труда
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство РФ продлило до конца 2023 года некоторые меры поддержки рынка труда, принятые в связи с санкциями против России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы <...> продлевается до конца 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти меры предусматривают право предприятий создавать временные рабочие места, организовывать оплачиваемые общественные работы и профпереподготовку для тех, кто рискует быть уволенным. При этом часть сопутствующих расходов берет на себя государство.
В кабмине ожидают, что в грядущем году данные меры поддержки позволят обеспечить рабочими местами свыше 176 тысяч россиян. На эти цели в бюджете страны заложено почти 13 миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что в феврале 2023 года правительство может подготовить федеральный проект поддержки российской индустрии видеоигр. Ожидается, что непосредственно за поддержку разработчиков будет отвечать Минцифры.
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