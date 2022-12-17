В РФ за сутки выявили 7 531 случай заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 7 531 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 1 396, Санкт-Петербурге – 1 153, Свердловской области – 387.

С симптомами COVID-19 госпитализировали 1 266 человек. Прирост числа госпитализаций отмечен в 27 регионах, снижение – в 40, без изменений ситуация осталась в 18 субъектах.

От последствий инфекционного заболевания скончались 58 человек. Выздоровели после прохождения лечения 7 269 пациентов, что на 1,7% меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в стране выявили 21 708 852 случая коронавирусной инфекции. Благополучно перенес болезнь 21 103 330 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В 2022 году ее показатели снизились в пять раз по сравнению с прошлогодними.



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