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Общество

16:12

Нарколог рассказал, как избежать сильного похмелья

общество

Фото: depositphotos/olgasweet

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, какой алкоголь приводит к быстрому опьянению, и дал советы, как избежать сильного похмелья. Об этом информирует ИА "НСН".

По словам специалиста, предотвратить похмелье можно лишь одним верным способом – соблюдать меру в употреблении алкоголя, какой бы крепости он ни был.

"Выделять из групп вредных напитков более вредные – мало целесообразно. Но чем больше человек выпил алкоголя, чем хуже у него здоровье – тем хуже для него последствия. Здесь все индивидуально", – сообщил врач.

Кроме того, Ковтун добавил, что лучшим способом избежать похмелья является полный отказ от употребления спиртного.

"Я, например, буду в Новый год пить детское шампанское. <…> Лучший выбор – вовсе не пить", – уточнил нарколог.

Ранее британские ученые выяснили, какие напитки приводят к тяжелому похмелью. Помимо этого, они заявляли о том, что легкие напитки, такие как пиво или вино, не дают быстро захмелеть, в то время как крепкое медленно усваивается в организме и дает сильный эффект.

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