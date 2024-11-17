Небольшой дождь и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 17 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода, небольшой дождь и до 7 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 17 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 2 до 7 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ожидать понижения температуры до отрицательных значений следует во второй половине следующей недели, то есть после 20 ноября. По его словам, среднесуточная температура воздуха в Москве должна становиться отрицательной с 15 ноября, однако в этом году такого не происходит.