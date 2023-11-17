Самую низкую температуру воздуха с начала осени зафиксировали в Москве 17 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утром 17 ноября температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ опустилась до 3,3 градуса ниже нуля. Таким образом, пятница оказалась самой холодной в столице с начала осени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К 09:00 минимум на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достиг отметки в -3,3 градуса, что на 0,6 градуса ниже, чем было у прошлого холодного лидера – 26 октября. Первые морозы ноября – и сразу в лидеры", – сообщил он.

В Подмосковье холоднее всего утром оказалось в Сергиевом Посаде. Там столбики термометров опустились до -5,3 градуса.

Ночь на 17 ноября в Москве также стала самой холодной с начала осени. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась ниже нуля. Самой холодной точкой Подмосковья ночью стал населенный пункт Талдом с температурой -4,7 градуса.



"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 ноября