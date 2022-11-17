Психолог рассказала, как справиться с детскими фобиями

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Психолог Наталья Наумова рассказала, как справиться с детскими страхами и фобиями, которые могут привести к волнениям и негативным эмоциям. Об этом сообщает News.ru.

Она пояснила, что страхи ограничивают ребенка и мешают ему развиваться. Наумова посоветовала родителям поговорить с ребенком, чтобы выяснить причину страха, но если это не поможет, стоит обратиться к специалисту.

"Важно разобрать страх, его можно нарисовать на бумаге и почувствовать, как он отделяется от ребенка. Можно слепить страх из пластилина и отделить его от ребенка. Можно предложить ребенку поговорить с этим страхом, взять фигурку или рисунок и попробовать его озвучить. Таким образом мы показываем ребенку, что можно управлять страхом, отделять его от себя и от него можно избавиться. Нарисованный страх можно еще порвать и выкинуть", – сказала Наумова.

Специалист отметила, что родителям не стоит запугивать ребенка, не мотивировать его с помощью угроз.

Ранее психолог Юлия Ватутина рассказала, что при ссорах родителям нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не травмировать ребенка. Эксперт поведала, что зачастую дети считают себя виновными в ссорах взрослых.

Из-за этого у ребенка может появиться токсичное чувство вины, а в будущем им будет сложнее добиваться желаемого из-за синдрома самозванца.

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