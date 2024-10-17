17 октября, 18:29Общество
Сильный туман прогнозируется в Москве до 10:00 18 октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве 18 октября с 00:00 до 10:00 местами ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200–700 метров, передает портал мэра и правительства столицы.
Погодные условия могут затруднить движение автотранспорта, а также привести к заторам.
"Водителям нужно быть особенно внимательными: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров. По возможности лучше воспользоваться общественным транспортом и заранее планировать маршруты", – говорится в сообщении.
Ранее из-за тумана в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности. В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец отметил, что в ночь на пятницу, 18 октября, в столице ожидаются заморозки. При этом минимум до вторника, 22 октября, в Москве установится сухая погода без осадков.
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на 18 октября