Сильный туман прогнозируется в Москве до 10:00 18 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 18 октября с 00:00 до 10:00 местами ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200–700 метров, передает портал мэра и правительства столицы.

Погодные условия могут затруднить движение автотранспорта, а также привести к заторам.

"Водителям нужно быть особенно внимательными: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров. По возможности лучше воспользоваться общественным транспортом и заранее планировать маршруты", – говорится в сообщении.

Ранее из-за тумана в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности. В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец отметил, что в ночь на пятницу, 18 октября, в столице ожидаются заморозки. При этом минимум до вторника, 22 октября, в Москве установится сухая погода без осадков.