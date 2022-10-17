За сутки в Москве выявили 676 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 676 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В больницы за 24 часа попали 128 человек, перебороли болезнь еще 878 человек, 19 умерли. Всего в Москве с начала пандемии выявили 3 220 159 случаев коронавируса, выздоровели 3 026 990 человек, умерли 46 415.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый подвариант "Омикрон"-штамма "Цербер" может добраться до РФ, поскольку у России есть сообщение с другими странами.

Однако, по его словам, в настоящий момент сложно спрогнозировать, когда именно это произойдет.

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